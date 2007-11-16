Украина «болеет» у телевизора (соцопрос)

Традиционным поводом почувствовать себя частью единой и могучей украинской нации является проведение каких-либо значимых спортивных мероприятий с участием нашей команды или спортсмена. Всеукраинский общественно-политический еженедельник «Профиль» поинтересовался у граждан Украины – «Где обычно Вы болеете за свою любимую команду (спортсмена)?»

Как показали результаты опроса, 58% украинцев – «домашние болельщики», 12% соотечественников любят болеть на трибунах стадионов либо дворцов спорта, поддерживая спортсменов прямо на поле битвы. Еще 5% предпочитает поддерживать свою команду за бокалом пива в баре. И самое интересное – каждый третий гражданин Украины (около 30,8%) вообще не является болельщиком.

Подробнее читайте в №13 журнала «Профиль»