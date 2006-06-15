Роналдо попал в больницу

Один из лидеров сборной Бразилии Роналдо в среду был доставлен в больницу, сообщает официальный сайт чемпионата мира. Футболист жаловался на головокружение и головные боли. Врачам не удалось определить, что случилось с Роналдо.

Обследование показало, что здоровье футболиста в норме. Причины головокружения определить доктора не смогли. В час ночи Роналдо был привезен обратно в расположение сборной Бразилии. Сегодня он уже должен тренироваться.

Нечто подобное произошло с бразильцем и в 1998 году. Накануне финала чемпионата мира против Франции он также попал в больницу. Причем бразильцы всячески старались изо всех сил скрыть этот факт, однако журналистам все-таки удалось узнать, что Роналдо попал в госпиталь, и разгорелся шумный скандал, мол, бразильцы собираются поставить на матч чуть ли не инвалида.

Как выяснилось, Роналдо был доставлен в госпиталь с эпилепсией. Почему вдруг с ним случился припадок, неясно до сих пор. История вышла довольно темная. Однако факт остается фактом: в том финале Роналдо, до того забивший пять голов, никак не проявил себя вообще.

На этом чемпионате Роналдо был непохож сам на себя уже в первом матче, против Хорватии. Ударил по воротам он один раз. Не исключено, что и на этот раз дело в проблемах со здоровьем.

РБК