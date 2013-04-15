Украинец Долгополов вышел во второй круг теннисного турнира в Монте-Карло
В Монте-Карло начался престижнейший теннисный турнир серии «Мастерс», в первом круге которого удачно выступил украинец Александр Долгополов.
Как сообщает официальный сайт соревнований, в стартовом матче соперником сильнейшего украинского теннисиста был австралиец Бернар Томич, которого А.Долгополов обыграл в двух сетах – 6:2, 6:4.
По ходу матча украинец плохо подавал, попав лишь 33% первых подач и сделав только один эйс. Зато он выиграл три из трех брейк-пойнтов, взяв два гейма на подаче соперника в первом сете и один – во втором. Именно этот показатель стал решающим в матче.
Во втором круге соревнований А.Долгополов сразится с аргентинцем Хуаном- Мартином Дель Потро, получившим от организатором пятый номер посева и освобожденным от игр первого круга.
Соревнования в Монте-Карло входят в число турниров, являющихся вторыми по значимости после серии «Большого шлема». Нынешний турнир продлится до 21 апреля.