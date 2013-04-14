Украинские хоккеисты разгромили румын на старте чемпионата мира

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра с румынами стала для подопечных Александра Куликова первой из пяти, которые им предстоит провести в донецком Дворце спорта «Дружба» в течение ближайшей недели.

Только в первом периоде матча румыны более-менее на равных сражались с соперником, пропустив лишь одну шайбу. На 3-й минуте игры отличился Олег Тимченко – 1:0. А уже во второй 20-минутке преимущество хозяев турнира было неоспоримым. Артем Гниденко, Андрей Михнов, Роман Благой, Александр Победоносцев и Максим Квитченко довели преимущество украинцев до 6:0. В заключительном периоде игрок румын Евгений Писаренко забил единственный гол в составе своей команды, на что хозяева ответили точными бросками А. Матерухина и Р. Благого.

В других матчах дня, сборная Нидерландов обыграла Эстонию – 5:4, а главный конкурент украинцев в борьбе за единственную путевку во второй по значимости дивизион мирового хоккея – сборная Польши – разгромила литовцев со счетом 5:0.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Донецке продлится до 20 апреля.