Металлист деклассировал Ворсклу

В Полтаве завершился центральный матч дня в рамках 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист» разгромил местную «Ворсклу» - 4:1 – и вернулся на второе место в турнирной таблице соревнований.

Как передает корреспондент УНИАН, в Полтаву гости приехали в ранге третьей команды чемпионата. Накануне киевское «Динамо» обыграло во Львове «Карпаты» и опередило харьковчан на одно очко.

Ответ подопечных Мирона Маркевича получился убедительным. Харьковчане полностью владели ситуацией на поле, имея как игровое, так и территориальное преимущество. А на 23-й минуте перевес гостей воплотился в первый гол. Кристиан Вильягра после розыгрыша штрафного отправил мяч точно в верхний угол ворот «Ворсклы» - 1:0. Правда, через минуту хозяева поля получили право пробить пенальти, а гости остались в меньшинстве. За игру рукой в своей штрафной площади с поля был удален Себастьян Бланко. Пенальти реализовал Евгений Будник – 1:1.

Оставшись в меньшинстве гости не смутились и продолжили играть первым номером. «Ворскла» же никак не могла перехватить инициативу. А в концовке первого тайма Джонатан Кристальдо и Ромеро Марлос с интервалом в минуту забили два гола – 3:1 в пользу «Металлиста».

Во втором тайме харьковчане усилиями Хавьера Клейтона довели счет до крупного (4:1), только после этого отдав инициативу сопернику. Стоит отметить, что «Ворскла» много владела мячом, но особого продвижения в атаке команды не наблюдалось.

В другом матче дня ужгородская «Говерла» на своем поле обыграла запорожский «Металлург» - 2:0.

В итоге, за 6 туров до окончания чемпионата на счету «Металлиста» 52 очка, « Динамо» - 50, а днепропетровского «Днепра» - 48. Именно эти команды ведут борьбу за серебряные и бронзовые награды чемпионата Украины и вторую путевку в Лигу чемпионов. Лидирует в таблице с большим отрывом донецкий «Шахтер», на счету которого 69 баллов. В случае победы в следующем туре над «Днепром» в гостях донецкий клуб досрочно завоюет титул чемпиона Украины.