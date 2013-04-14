Сборная Украины по тяжелой атлетике везет 13 медалей с Чемпионата Европы

В Тиране (Албания) завершились соревнования среди мужчин в супертяжелом весе в рамках чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где серебряные медали в толчке и многоборье выиграл украинец Артем Удачин.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после победы в первом виде соревнований – рывке – украинский тяжелоатлет не сумел сохранить свой перевес в толчке.

А.Удачин подождал, пока первую попытку совершит его главный соперник, россиянин Руслан Албегов, толкнувший штангу весом в 230 кг. После этого украинец справился со снарядом весом в 231 кг. Россиянин вновь вернул себе первое место, толкнув штангу весом в 236 кг., но украинец ответил удачной попыткой на 242 кг. После этой попытки он опережал соперника в двоеборье на 11 кг. И россиянин сумел ответить, с большим трудом зафиксировав штангу весом в 247 кг. По правилам соревнований, А. Удачин уже не имел права снижать вес и предпринял попытку поднять штангу с теми же 247 кг. Но, на сей раз, удача отвернулась от А.Удачина.

В итоге, оба спортсмена в двоеборье показали одинаковый результат – по 442 кг, но россиянин оказался легче по собственному весу. Украинец завоевал два серебра – в толчке и двоеборье. Чемпионом стал Р. Албегов, а третье место завоевал чех Иржи Орсаг. Занявший третье место в рывке грузин Ираклий Турманидзе в толчке получил нулевую оценку, ни разу не подняв штангу.

В командном зачете чемпионата Европы сборная Украины заняла третье место, завоевав 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды. Первое место у россиян, на счету которых 21 золотая медаль.