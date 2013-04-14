Удачину сопутствовала удача: украинец выиграл золото на Чемпионате Европы

В Тиране (Албания) завершились соревнования в рывке среди мужчин в супертяжелом весе в рамках чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где золотую медаль выиграл украинец Артем Удачин.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, соревнования в первом упражнении в самой тяжелой мужской весовой категории оказались богатыми на сюрпризы. Сразу два из трех фаворитов подняли первоначально заявленный вес лишь с третьей попытки.

Тройка сильнейших атлетов Европы на данный момент выходила на помост уже после того, как завершили соревнования все остальные участники. И первый из них – грузин Ираклий Турманидзе – лишь с третьей попытки поднял штангу весом в 192 кг. Также, в последнем подходе справился со снарядом весом в 195 кг. россиянин Руслан Албегов. Удача сопутствовала только украинцу Артему Удачину, который сначала поднял штангу весом195 кг., а затем и 200 кг., оторвавшись от ближайшего преследователя на 5 кг. в сумме двоеборья. Лишь в третьей попытке А. Удачину не удалось зафиксировать вес в 203 кг.

Тем не менее, он уже завоевал одну золотую медаль и имеет отличные шансы на победу в двоеборье.

Соревнования в толчке начинаются в эти минуты.

Как сообщал УНИАН, соревнования в супертяжелом весе завершают программу чемпионата Европы. На данный момент, в копилке сборной Украины уже 6 золотых, 1 серебреная и 4 бронзовых награды.