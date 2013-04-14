Украинская штангистка стала абсолютной чемпионкой Европы

В Тиране (Албания) завершились соревнования среди женщин в супертяжелом весе в рамках чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где все три золотые медали – в рывке, толчке и двоеборье завоевала украинка Светлана Чернявская. В свою очередь, Анна Козенко к серебру в рывке добавила бронзу в толчке и двоеборье.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Чернявская и во втором виде программы доказала, что она гораздо сильнее своих соперниц. Свой первый подход к штанге весом в 130 кг она совершила уже после того, как все остальные участницы закончили выступления. Удачно выполнив эту попытку, С.Чернявская уже гарантировала себе вторую и третью золотые медали европейского первенства. Затем она подняла штангу и весом в 140 кг. И лишь третий подход, к снаряду весом в 145 кг, оказался неудачным.

В свою очередь, А. Козенко, удачно выполнила все три подхода к штанге, последний из которых – на 127 кг. Но ее соперница, польская штангистка Сабина Багинска вышла следом к снаряду в 128 кг и также удачно выполнила попытку. Любопытно, что обе спортсменки до этого показали одинаковый результат в рывке. Украинка завоевала в первом упражнении серебро благодаря тому, что легче весит. Теперь же две серебряные награды - в толчке и двоеборье достались польке. Украинке, соответственно, две бронзы.

Таким образом, С.Чернявская опередила в сумме двоеборья ближайшую соперницу из Польши на 26 кг. На счету украинки 255 кг, у польки – 229 кг.

Эти медали позволили сборной Украины выйти на третье место в общекомандном зачете. Всего на счету украинцев 5 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Здесь безоговорочным лидером является сборная России, на счету которой 19 золотых наград.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится сегодня вечером соревнованиями в супертяжелом весе у мужчин.