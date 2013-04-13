Динамо сумело одолеть Карпаты во Львове

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч во Львове был крайне важным для обеих команд. Всегда амбициозные и неуступчивые львовяне, в этом сезоне испытывают острый кризис, находясь в нижней части турнирной таблицы. Более того, они до сих пор не обезопасили себя от вылета в низший дивизион. И сейчас каждое очко очень важно для львовского коллектива. В такой же ситуации оказались киевляне, которые уже давно не помышляют о чемпионстве, сосредоточившись на борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов.

Во Львов киевляне приехали с большими кадровыми проблемами. В составе команды отсутствовали трио лидеров – Андрей Ярмоленко, Евгений Хачериди и Лукман Аруна. В этой ситуации тренерский штаб вынужден был задействовать даже Александра Алиева, одного из самых дорогих игроков команды, выступающего в последнее время за дублирующий состав. Он был включен в список запасных. Правда главная интрига заключалась в том, включит ли Олег Блохин в состав Артема Милевского, но этот игрок по-прежнему так и остается вне списка.

Игра во Львове поначалу проходила с преимуществом хозяев поля. Уже на 2-й минуте возник спорный момент, когда судья мог назначить пенальти в ворота киевлян. Подобное повторилось и на 19-й минуте, но судья вновь развел руки в стороны. Тем не менее, хозяева поля продолжали атаковать. Правда, забить гол в ворота Максима Коваля им так и не удалось. Самый реальный момент в концовке тайма упустил Михаил Кополовец.

После перерыва рисунок игры не изменился. «Динамо» по-прежнему играло вторым номером, рассчитывая, в основном, на контратаки. А на 64-й минуте гости использовали едва ли не первый свой голевой момент. Мигель Велозу навесил мяч с левого фланга, а Браун Идейе замкнул передачу ударом головой – 1:0. После этого киевляне на некоторое время перехватили инициативу и могли даже удвоить свой перевес. В частности, два момента не реализовал Браун Идейе. Активен был в создании атак своей команды и вышедший на замену Александр Алиев.

Впрочем, в концовке преимуществом полностью овладели «Карпаты». Львовская команда пошла вперед большими силами за 15 минут до конца второго тайма и тут же добилась численного преимущества. Защитник «Динамо» Тарас Михалик был удален с поля за то, что прервал недозволенным приемом выход Михаила Кополовца один на один с вратарем. За восемь минут до конца игры отличный момент имел и Семир Штилич, но мяч после его удара пролетел над перекладиной ворот киевлян.

В итоге, киевляне отбились, сохранив минимальное преимущество и набрав 3 очка в турнирной таблице. Таким образом, команда Олега Блохина вновь вышла на второе место, но у харьковского «Металлиста» есть игра в запасе, которую команда проведет завтра.

В других матчах сегодняшнего дня криворожский «Кривбасс» одолел симферопольскую «Таврию» - 2:0, а донецкий «Шахтер» разгромил луганскую «Зарю» - 3:0. Любопытно, что в Донецке» еще за 10 минут до конца игры счет был ничейным, 0:0. Но в концовке матча оборона луганчан посыпалась, не выдержав напряжения форвардов лидера чемпионата. Свой очередной гол в этом матче забил Генрих Мхитарян, который все ближе к рекорду результативности среди игроков «Шахтера» в чемпионатах Украины и рекорду Виталия Старухина по количеству голов, забитых за сезон.

Как сообщал УНИАН, 24-й тур чемпионата Украины завершится тремя матчами 14 апреля.