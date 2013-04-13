«Украинские атаманы» проиграли первый полуфинал WSB

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче в составе украинцев выступали только два спортсмена из числа лидеров – Денис Беринчик и Александр Усик. Остальных сильнейших украинцев тренерский штаб команды решил задействовать в киевском матче, который станет решающим на стадии полуфинала.

В этот вечер силы были явно неравны, и украинцы один за одним терпели вполне логичные поражения. Денис Солоненко проиграл Имре Сзелло, Евгений Барабанов не смог ничего поделать с Уильямом Маклафлином, а Виктор Гоголев уступил Яхину Витторио Паринелло. Все трое проиграли по очкам единогласным решением судей. Но, несмотря на то, что матч проходил в Италии, придраться к решениям арбитров нельзя – победы соперника заслуженны.

К сожалению, для болельщиков украинской команды, кроме прогнозируемых поражений последовала и одна неприятная неожиданность. Денис Беринчик проводил бой против Бранимира Станковича, являясь теоретически фаворитом поединка. Но сербский легионер итальянской команды выдержал стартовый натиск украинца, а затем и вовсе перехватил инициативу. Украинцу, которому для выступления в этой категории пришлось перед боем сгонять вес, что весьма трудоемкий процесс, в концовке элементарно не хватило сил. И тут судьи были неумолимы. Единогласное решение – в пользу Б. Станковича.

При счете 0:4 последними на ринг выходили представители супертяжелой весовой категории – Александр Усик и Маттео Модуньо. Здесь судьям даже не пришлось присуждать победу украинцу, который все сделал сам. В середине второго раунда он послал соперника в нокдаун, а за минуту до конца раунда рефери в ринге уже зафиксировал нокаут.

Как сообщал УНИАН, ответный матч двух команд пройдет 19 апреля в киевском Дворце спорта. Украинцам для выхода в финал необходимо побеждать со счетом 5:0. Если же матч завершится со счетом 4:1 и общий итог двухматчевого противостояния будет 5:5, тогда будет назначен дополнительный 11-й бой, так называемый «матч смерти». При любом другом исходе в финал выйдет итальянская команда.