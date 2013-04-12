Европарламент принял резолюцию против договорных матчей

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, Европейский парламент призвал к согласованным и всеобъемлющим действиям в борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместными усилиями спортивных организаций, полиции, судебной власти и букмекерских контор.

В частности, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает договорные матчи одной из главных угроз благополучию футбола и его честности. УЕФА твердо намерен защищать "чистоту" своих турниров. В соответствии с резолюцией Европарламента, УЕФА будет очень суров в отношении тех, кого признают виновными в организации договорных матчей.

"Если результат того или иного матча известен еще до стартового свистка, то нет смысла и проводить его, - заявил президент УЕФА Мишель Платини, который одобрил резолюцию. - Дети в этом случае перестанут играть в футбол, люди прекратят посещать стадионы. Мы настроены изо всех сил бороться с теми, кто устраивает договорные матчи и занимается мошенничеством. Того, кого признают виновным в организации договорного матча, ожидает очень серьезное наказание".

Руководство европейского футбола также запустило систему выявления мошенничества при игре на тотализаторе, которая отслеживает все матчи под эгидой УЕФА, - около 20 тысяч игр за сезон, а также более 30 тысяч встреч национальных чемпионатов и кубков, которые организуют все 53 ассоциации УЕФА.

Кроме того, УЕФА применяет превентивные меры с помощью учебных программ, систем мониторинга и оповещения в сотрудничестве с букмекерскими конторами, а также с помощью различных наказаний и дисциплинарных санкций.

Резолюция настойчиво призывает игроков, судей, врачей, тренерский персонал, технических работников, руководителей клубов и национальных ассоциаций строго придерживаться кодекса поведения. Также в документе подчеркиваются возможные санкции за участие в договорных матчах и указывается обязанность сообщать о любых явлениях или правонарушениях, так или иначе связанных с договорными матчами.