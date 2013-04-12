Украинская штангистка на чемпионате Европы завоевала бронзу в многоборье

Как передает корреспондент УНИАН, первую награду сегодняшнего дня Н.Миронюк завоевала в рывке, показав итоговый результат 105 кг. В упражнении «толчок» она выступала с небольшим повреждением плеча, но, тем не менее, успешно выполнила все три попытки – на 117 кг, 123 кг. и 125 кг. Это позволило ей завоевать лишь четвертое место в этом упражнении, пропустив вперед помимо лидеров – россиянки Оксаны Сливенко и белоруски Дины Сазанавец - еще и другую россиянку Татьяну Матвееву. Любопытно, что Т.Матвеева вышла на второе упражнение, не имея никаких шансов на награду в двоеборье. В первом упражнении она получила «баранку», ни разу не выполнив попытку.

Таким образом, в общем зачете третье место заняла украинка Н.Миронюк. Золото на счету О.Сливенко, серебро – у Д.Сазанавец.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в столице Албании до 14 апреля.