Украинская штангистка на чемпионате Европы завоевала бронзу в многоборье
В Тиране (Албания) завершились соревнования у женщин в весовой категории до 69 кг в рамках чемпионата Европы по тяжелой атлетике, где бронзовую медаль в многоборье завоевала украинка Надежда Миронюк.
Как передает корреспондент УНИАН, первую награду сегодняшнего дня Н.Миронюк завоевала в рывке, показав итоговый результат 105 кг. В упражнении «толчок» она выступала с небольшим повреждением плеча, но, тем не менее, успешно выполнила все три попытки – на 117 кг, 123 кг. и 125 кг. Это позволило ей завоевать лишь четвертое место в этом упражнении, пропустив вперед помимо лидеров – россиянки Оксаны Сливенко и белоруски Дины Сазанавец - еще и другую россиянку Татьяну Матвееву. Любопытно, что Т.Матвеева вышла на второе упражнение, не имея никаких шансов на награду в двоеборье. В первом упражнении она получила «баранку», ни разу не выполнив попытку.
Таким образом, в общем зачете третье место заняла украинка Н.Миронюк. Золото на счету О.Сливенко, серебро – у Д.Сазанавец.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в столице Албании до 14 апреля.