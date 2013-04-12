Днепр одержал волевую победу над Черноморцем

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Одессе была последним реальным шансом для «Черноморца» вступить в борьбу за призовые места в итоговой турнирной таблице. За семь туров до конца соревнований одесский коллектив отставал от «Днепра» на 8 очков. Днепропетровцы же входят в тройку команд, борющихся за 2-4 места и путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

И в первой половине игры одесситам удавалось на равных действовать с гостями. Более того, на 37-й минуте Франк Джа Джедже воспользовался одной из немногих ошибок защитников днепроперовцев и открыл счет в матче – 1:0.

Впрочем, после перерыва гости перехватили инициативу и уже задавали тон в игре, постепенно меняя ситуацию в свою пользу. На 53-й минуте бразилец Матеус сравнял счет, а на 79-й Роман Зозуля показал хорошую акробатическую выучку, лежа добив мяч в ворота соперников. После этого «Днепр» больше имел шансов увеличить перевес, нежели «Черноморец» сравнять счет, но матч так и закончился с минимальным перевесом гостей.

В другом матче дня мариупольский «Ильичевец» в гостях обыграл луцкую «Волынь» - 2:0.

24-й тур Премьер-лиги продлится до 14 апреля.