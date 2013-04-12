Украинская штангистка завоевала «бронзу» чемпионата Европы

В Тиране (Албания) продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике, где сегодня уже разыгран первый комплект наград среди женщин в весовой категории до 69 кг. Бронзовую медаль завоевала украинка Надежда Миронюк.

Как передает корреспондент УНИАН, по регламенту чемпионата Европы, в каждой весовой категории разыгрывается три комплекта наград – в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Уже в первом упражнении в весовой категории до 69 кг у женщин награду завоевала Н.Миронюк. Она выполнила два удачных подхода, зафиксировав штангу весом в 101 кг, а затем в 105 кг. Этого оказалось достаточно для завоевания бронзовой награды.

Правда, после этого упражнения украинка сильно отстала от дуэта лидеров – белоруски Дины Сазанавец и россиянки Оксаны Сливенко, набравших по 112 кг и занявших, соответственно, первое и второе места. Впрочем, не факт, что украинка сможет выйти на помост в дальнейшем и побороться за медаль во втором упражнении и в многоборье. При исполнении второй попытки в рывке было видно, что Н.Миронюк повредила плечо и от третьей попытки она отказалась.

На данный момент официальной информации о ее состоянии здоровья и возможном участии или неучастии во втором виде соревнований нет.

Сейчас начинаются соревнования в толчке.