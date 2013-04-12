Николай Павлов возглавил Ильичевец

В официальной заявке мариупольского футбольного клуба «Ильичевец» появился главный тренер – Николай Павлов, сообщает официальный сайт украинской футбольной Премьер-лиги.

«Ильичевец» подал в ПЛ документы, которые позволяют Н.Павлову приступить к выполнению обязанностей и находиться во время проведения игр в технической зоне команды.

Первый матч специалиста на тренерской скамье после длительного перерыва состоится уже сегодня в Луцке против «Волыни». Начало - в 17.00.

Как сообщал УНИАН, накануне Федерация футбола Украины завершила рассмотрение иска Н.Павлова к ФК «Ворскла» (Полтава), в котором бывший тренер ходатайствовал о расторжении трудовых отношений с полтавским клубом без возмещения материального ущерба с обеих сторон. Между тем, в ФФУ признали, что Н.Павлов покинул клуб единолично, в нарушение контракта. Из-за этого ФФУ приняла решение признать контракт недействительным, но заставила специалиста в течение пяти месяцев уплатить штраф полтавскому клубу в размере 200 тыс. долларов.