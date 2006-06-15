Андрей Шевченко призывает спуститься на грешную землю

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в матче со сборной Испании (0:4) его команду серьезно подкосили первые два гола, которые испанские футболисты забили в течение пяти минут после стандартных положений. После этого, по словам форвард "Челси", команда была выбита из колеи, а спасти матч оказалось уже нереально.

"Нашей команде пора опуститься на грешную землю, забыть обо всех наших победах в отборочном цикле и сделать правильные уроки из этого поражения. Пока еще шансы на выход из группы не потеряны, впереди еще два матча. Сейчас нужно готовиться к ним", - цитирует Шевченко сайт Profootball.

По мнению капитана украинской команды, ключевым моментом игры стала отличная реализация моментов испанцами в начале матча. При этом, как пишет "СПОРТ-ЭКСПРЕСС", игра сборной Луиса Арагонеса его не удивила.

"Я знал, что это очень хорошая сборная. В ней играют много ярких индивидуальностей, умеющих подчинять свои амбиции общекомандной идее. Словом, испанцы не удивили, лично я ничего нового для себя не открыл", - отметил он.

Сборной Украины в групповом турнире чемпионата мира осталось провести еще два матча – 19 июня в Гамбурге против сборной Саудовской Аравии и 23 июня в Берлине с командой Туниса. В случае побед в этих матчах сборная Украины обеспечит себе выход в 1/8 финала.

Лента.ру