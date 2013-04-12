Президент «Баварии» - о будущем матче с «Барселоной»: в этой паре нет фаворита

В частности, в интервью порталу Goal.com К.-Х.Руммениге заявил: «Я уже с нетерпением жду этих матчей. Мы встретимся с командой, которая была самой успешной в Европе, эти игры будут очень сложными и напряженными. Теперь наша команда должна показать, может ли она противостоять «Барселоне».

«Я помню наши последние матчи. «Барселона» стала нашим Ватерлоо. Теперь у нас есть шанс доказать, что мы добились прогресса по сравнению с 2009 годом и мы находимся на одном уровне с лучшей командой Европы. Также будет интересно сравнить уровень Примеры и Бундеслиги. Я считаю, что в этой паре нет фаворита», - сказал президент «Баварии».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в ходе которой «Бавария» и «Барселона» попали в одну пару. Первый матч между этими командами состоится в Мюнхене, ответный – в Барселоне.