В полуфинале Лиги чемпионов сойдутся Бавария и Барселона

Как передает корреспондент УНИАН, на этот раз организаторы жеребьевки принципиально изменили ее формат. Оба турнира объединили в одну церемонию. Тем самым, УЕФА решил показать, что для организации одинаково значимы оба турнира. Более того, жеребьевка Лиги Европы состоялась раньше. Такого прецедента также ранее никогда не было.

Во втором по значимости еврокубке сошлись представители четырех разных стран – швейцарский «Базель», турецкий «Фенербахче», португальская «Бенфика» и действующий обладатель трофея Лиги чемпионов английский «Челси». Главная интрига этого турнира сейчас заключается в том, сумеет ли «Челси» на следующий год после победы в Лиге чемпионов выиграть и Лигу Европы.

В полуфинале лондонский клуб сыграет с «Базелем», а «Фенербахче» - с «Бенфикой».

Матчи состоятся 25 апреля и 2 мая. Первые матчи пройдут в Базеле и Стамбуле, ответные, соответственно, в Лондоне и Лиссабоне.

После этого состоялась жеребьевка главного турнира Старого света – Лиги чемпионов, где до полуфинала добрались по два лучших представителя сильнейших, на данный момент европейских национальных лиг – Испании и Германии. Это мадридский «Реал», «Барселона», мюнхенская «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда.

В этом турнире жребий распорядился следующим образом: «Бавария» сразится с «Барселоной», а «Боруссия» - с «Реалом».

Матчи полуфиналов состоятся 23-24 апреля и 30 апреля – 1 мая. Первые игры состоятся на полях команд, указанных первыми.