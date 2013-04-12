Результаты жеребьевки 1/2 Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.

Пары 1/2 Лиги Европы "Фенербахче" - "Бенфика" "Базель" - "Челси" Первые встречи состоятся 25 апреля, ответные матчи - через неделю, 2 мая. Финал Лиги Европы пройдет 15 мая на "Амстердам Арене". Победитель пары "Фенербахче" - "Бенфика" будет номинальным хозяином решающего поединка в столице Нидерландов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter