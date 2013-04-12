Результаты жеребьевки 1/2 Лиги Европы
13:19, 12 апреля 2013Спорт
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Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.
Жеребьевка состоялась в Ньоне
Пары 1/2 Лиги Европы
"Фенербахче" - "Бенфика"
"Базель" - "Челси"
Первые встречи состоятся 25 апреля, ответные матчи - через неделю, 2 мая. Финал Лиги Европы пройдет 15 мая на "Амстердам Арене".
Победитель пары "Фенербахче" - "Бенфика" будет номинальным хозяином решающего поединка в столице Нидерландов.
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