Результаты жеребьевки 1/2 Лиги Европы

13:19, 12 апреля 2013
Спорт
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Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.

Жеребьевка

Пары 1/2 Лиги Европы 

"Фенербахче" - "Бенфика"

"Базель" - "Челси"

Первые встречи состоятся 25 апреля, ответные матчи - через неделю, 2 мая. Финал Лиги Европы пройдет 15 мая на "Амстердам Арене".

Победитель пары "Фенербахче" - "Бенфика" будет номинальным хозяином решающего поединка в столице Нидерландов.

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