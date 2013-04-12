Россия и Нидерланды обойдут Украину в рейтинге УЕФА

Новый сезон Украина начнет на 9-м месте, пропустив вперед Россию и Нидерланды, но опережая Бельгию на сумму в 3,5 балла.

Как сообщает портал УЕФА, единственный представитель России в еврокубках на вчерашний день казанский «Рубин» сумел обыграть английский «Челси» (3:2), что позволило россиянам по итогам сезона набрать 9,75 балла.

Больше Россия баллов не наберет, так как «Рубин» выбыл из борьбы, проиграв лондонскому клубу по сумме двух матчей.

Представители Нидерландов в этом сезоне набрали 4,214 балла, но им этого также хватит, чтобы обойти Украину по итогам сезона.

Украинские клубы, давно завершившие выступления в нынешнем еврокубковом сезоне, набрали в сумме 9,5 балла.

Самый впечатляющий рывок совершила Турция, которая благодаря успехам «Фенербахче» и «Галатасарая» набрала за сезон рекордные для себя 9,8 балла.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются Испания, Англия и Германия, существенно опережающие своих конкурентов.

Итоговая таблица нынешнего сезона, а также полная таблица - по итогам последних пяти лет - будет обнародована УЕФА по окончании нынешнего еврокубкового сезона. Украина потеряет много очков из-за того, что по сроку давности снимутся баллы, заработанные донецким «Шахтером» за победу в Кубке УЕФА в сезоне 2008/09.

Как сообщал УНИАН, по результатам таблицы, которая обновляется после каждого игрового дня в еврокубках, рассчитывается количество мест для страны в каждом турнире. На данный момент Украина имеет два места в Лиге чемпионов и четыре – в Лиге Европы.