Суперкубок Украины по футболу разыграют в Одессе

21:19, 11 апреля 2013
Спорт
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Дирекция ОПФКУ «Премьер-лига» приняла решение провести матч за Суперкубок Украины 2013 года в Одессе на стадионе «Черноморец».

Стадион Черноморец / Фото с официального сайта одесского клуба

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», игра состоится в начале сезона 2013–2014 гг. По регламенту соревнований, в матче встретятся чемпион Украины и обладатель Кубка страны. Если же два титула завоюет одна и та же команда, то ее соперником будет серебряный призер чемпионата Украины.

Напомним, что ранее в Одессе, на старом стадионе «Черноморец», уже проводились матчи за Суперкубок. Это было в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах.

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