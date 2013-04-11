Суперкубок Украины по футболу разыграют в Одессе
21:19, 11 апреля 2013Спорт
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Дирекция ОПФКУ «Премьер-лига» приняла решение провести матч за Суперкубок Украины 2013 года в Одессе на стадионе «Черноморец».
Стадион Черноморец примет матч за Суперкубок/ Фото с официального сайта одесского клуба
Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», игра состоится в начале сезона 2013–2014 гг. По регламенту соревнований, в матче встретятся чемпион Украины и обладатель Кубка страны. Если же два титула завоюет одна и та же команда, то ее соперником будет серебряный призер чемпионата Украины.
Напомним, что ранее в Одессе, на старом стадионе «Черноморец», уже проводились матчи за Суперкубок. Это было в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах.
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