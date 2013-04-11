Бывший тренер «Ворсклы» заплатит клубу $200 тысяч

Палата по разрешению споров Федерации футбола Украины отказала экс-тренеру «Ворсклы» Николаю Павлову в удовлетворении требований о расторжении контракта с полтавским клубом без каких-либо выплат каждой из сторон, в то же время палата частично удовлетворила требования «Ворсклы» о признании контракта разорванным без уважительных причин и о выплате тренером компенсации в интересах клуба.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, согласно решению по делу 58/01/2013 «О заявлении от 09.01.2013 года Павлова Н.П. о расторжении контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Ворскла» Полтава и выдачи ему трудовой книжки», принятому ФФУ 3 апреля 2013 года, Палата по разрешению споров отказала экс-наставнику «Ворсклы» в удовлетворении его требований о расторжении контракта, заключенного 31 декабря 2010 года между ним и полтавским клубом, по соглашению сторон.

Таким образом, контракт Н.Павлова с «Ворсклой» считается досрочно расторгнутым с 1 июня 2012 года без уважительных причин по вине специалиста.

Экс-тренера «Ворсклы» обязали в течение 5 месяцев с момента вступления в силу решения выплатить «Ворскле» компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере, эквивалентном 200 тыс. долларов США, которая подлежит выплате в гривне, в соответствии с официальным курсом НБУ на день проведения расчетов.

Палата по разрешению споров ФФУ также обязала «Ворсклу» оформить увольнение главного тренера из клуба и выдачу ему трудовой книжки, а также обеспечение возможности его беспрепятственного трудоустройства.