Три украинских телеканала получили права на показ отбора Евро-2016 и ЧМ-2018

Как сообщили УНИАН в «Медиа Групп Украина», таким образом, официальным транслятором квалификационных матчей сборной Украины на Чемпионат Европы-2016 и Чемпионат мира-2018 с момента начала отборочного цикла Евро-2016 становится телеканал «Украина». Соглашение «Медиа Группа Украина» с УЕФА также включает в себя пакет эксклюзивных прав на трансляции группой спортивных каналов «Футбол» и «Футбол+» домашних матчей сборных ведущих европейских стран в квалификации на Чемпионат Европы-2016 и на Чемпионат мира-2018.

«Отборочный цикл к Евро-2016 будет проходить в абсолютно новом формате, - отметил директор канала «Футбол» Александр Денисов. - УЕФА реформирует квалификацию, и теперь футбольные матчи отбора будут проходить с четверга по вторник, а время начала матчей станет фиксированным: в четверг, пятницу, понедельник и вторник поединки будут стартовать в 21.45 по киевскому времени, а в субботу и воскресенье - в 19.00 и 21.45. На канале «Украина» зрители смогут увидеть все матчи сборной Украины в отборочных циклах на Евро-2016 и Чемпионат мира-2018, а на каналах «Футбол» и «Футбол+» будут транслироваться квалификационные матчи ведущих «футбольных» стран. Это позволит украинским поклонникам футбола увидеть максимальное количество игр, с чем я всех и поздравляю».

Кроме того, к матчам сборной Украины в квалификации на Евро-2016 и на ЧМ-2018 группа спортивных каналов «Футбол» и «Футбол+» выпустит специальные тематические программы, многочасовые марафоны, посвященные этим поединкам.