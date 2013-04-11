Украинский теннисист не сумел пробиться в 1/4 турнира в Мерсине

В турецком Мерсине завершился матч 1/8 финала теннисного турнира серии Challenger, в котор украинец Александр Недовесов уступил немцу Симону Гойлю.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский теннисист мог рассчитывать на успешное выступление в этом турнире, после ряда громких побед на минувшей неделе в аналогичном соревновании во Франции.

Тем не менее, уверенно выиграв накануне в стартовом матче у турецкого теннисиста, сегодня А.Недовесов не смог противостоять С.Гойлю из Германии, выиграв у него за весь матч всего пять геймов – 2:6, 3:6. Немец сделал четыре брейк-поинта за час, что продолжался матч. В свою очередь, украинец ни разу даже не заработал брейк.

Как сообщал УНИАН, турнир в Мерсине продлится до 14 апреля.