Израиль опасается терактов на матче с россиянами

Футбольный матч Израиль-Россия не пройдет при заполненных до отказа трибунах: цены на билеты, которые продавали в России, были установлены на таком уровне, что даже русские, потратившие в общей сложности более 1 млн долларов, не выкупили все, сообщает NEWSru. В преддверии матча вводятся жесткие меры безопасности: по данным израильских пресс-служб, палестинские террористы готовят "провокации".

Как сообщили в пресс-службе полиции, охрана матча будет беспрецедентной - стадион и окрестности будут охранять более 700 сотрудников полиции, бойцов МАГАВа и полицейского спецназа ЯСАМ, а также 850 сотрудников охранных фирм. К ним присоединятся и трое офицеров московской милиции из отдела по борьбе с насилием в спорте. По данным Ha`aretz, на время матча российская милиция усилит охрану еврейских заведений в Москве и других крупных городах России, опасаясь беспорядков в случае поражения русских футболистов в Израиле.

Матч 17 ноября в случае победы практически гарантирует сборной России место в финальной части чемпионата Европы.