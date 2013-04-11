Сборная Украины поднялась на 11 пунктов в рейтинге FIFA

Как сообщает официальный портал FIFA, на данный момент на счету украинской команды 675 баллов.

Напомним, что за прошедший месяц команда Михаила Фоменко провела два матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2014 и оба выиграла. В Варшаве была повергнута сборная Польши (3:1), а спустя четыре дня в Одессе украинцы обыграли сборную Молдовы (2:1). Именно эти две игры позволили украинцам существенно пополнить очковый багаж в рейтинге и совершить прорыв.

В десятке сильнейших также произошли существенные изменения. Тройку сильнейших по-прежнему составляют Испания, Германия и Аргентина. А вот на четвертое и пятое места поднялись Хорватия и Португалия, улучшившие свое положение, соответственно, на 5 и 2 позиции. На 6-м месте, как и месяц назад, находится команда Колумбии.

Что же касается занимающих 7-9 места сборных Англии, Италии и Нидерландов, то они ухудшили свой рейтинг. Если голландцы опустились всего на одну строчку вниз, то англичане и итальянцы – на три. Наконец, замыкает десятку сильнейших отныне сборная Эквадора, поменявшаяся местами с Россией, которая теперь 11-я.

Как сообщал УНИАН, рейтинг сильнейших команд мира обновляется FIFA раз в месяц. Следующая версия рейтинга будет опубликована 9 мая.