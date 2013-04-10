Результаты матчей Лиги чемпионов
23:35, 10 апреля 2013Спорт
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Завершились последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Ювентус - Бавария 0:2 (первый матч 0:2)
Барселона - ПСЖ 1:1 (2:2)
Напомним, что вчера сыграли:
Боруссия - Малага 3:2 (0:0)
Галатасарай - Реал 3:2 (0:3)
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Таким образом, четверку полуфиналистов составили две испанские и две немецкие команды: Бавария, Барселона, Боруссия и Реал
Жеребьёвка полуфиналов и определение номинального хозяина в финале состоится 12 апреля.
Первые матчи будут проведены 23–24 апреля, а ответные — 30 апреля и 1 мая.
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