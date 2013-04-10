Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ювентус - Бавария 0:2 (первый матч 0:2) Барселона - ПСЖ 1:1 (2:2) Напомним, что вчера сыграли: Боруссия - Малага 3:2 (0:0) Галатасарай - Реал 3:2 (0:3) *** Таким образом, четверку полуфиналистов составили две испанские и две немецкие команды: Бавария, Барселона, Боруссия и Реал Жеребьёвка полуфиналов и определение номинального хозяина в финале состоится 12 апреля. Первые матчи будут проведены 23–24 апреля, а ответные — 30 апреля и 1 мая.

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