Результаты матчей Лиги чемпионов

23:35, 10 апреля 2013
Спорт
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Завершились последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Ювентус - Бавария 0:2 (первый матч 0:2)

Барселона - ПСЖ 1:1 (2:2)

Напомним, что вчера сыграли:

Боруссия - Малага 3:2 (0:0)

Галатасарай - Реал 3:2 (0:3)

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Таким образом, четверку полуфиналистов составили две испанские и две немецкие команды: Бавария, Барселона, Боруссия и Реал

Жеребьёвка полуфиналов и определение номинального хозяина в финале состоится 12 апреля.

Первые матчи будут проведены 23–24 апреля, а ответные — 30 апреля и 1 мая.

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