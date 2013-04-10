Сборные Украины и Канады по теннису назвали составы на матч Кубка Федерации

Как сообщили УНИАН в Федерации тенниса Украины, четверка украинок выглядит так: Леся Цуренко (№ 70 в рейтинге WTA), Элина Свитолина (№ 90), Юлия Бейгельзимер (№ 175) и Екатерина Козлова (№ 195). Также в тренировочном сборе примет участие Ирина Бурячок.

Соперницы украинок приедут в Киев в таком составе: Юджени Бушар (№ 95), Шарон Фичман (№ 125), Стефани Дюбуа (№ 149) и Габриэла Дабровски (№ 288). Капитаном канадской команды является Силвейн Брюно.

Как сообщал УНИАН, в этом матче плей-офф команды будет бороться за право выступать в следующем сезоне во Второй мировой группе турнира. Это 9-16 команды мира, которые являются ближайшим дивизионом к восьмерке элитных команд мира.