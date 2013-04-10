Будівельник разгромил Говерлу

В столичном Дворце спорта завершился второй матч серии плей-офф четвертьфинала украинской баскетбольной Суперлиги, в котором столичный «Будівельник» разгромил ивано-франковскую «Говерлу» с преимуществом в 37 очков – 96:59.

Как передает корреспондент УНИАН, второй матч в Киеве кардинальным образом отличался от первого, прошедшего два дня назад. Если накануне киевляне выиграли в упорной борьбе, с разницей всего в 3 очка, то сегодня победитель регулярного чемпионата вчистую переиграл команду, занявшую в итоговой турнирной таблице восьмое место.

В трех из четырех четвертей преимущество «Будівельника» было двукратным – 32:16, 20:10 и 24:12. И только в третьем периоде, уступая к тому моменту с разницей в 26 очков, баскетболисты «Говерлы» сумели навязать сопернику равную игру и даже выиграли период с преимуществом в 1 балл. Но этого было явно недостаточно для общей победы.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал американский легионер Лео Лайонс, набравший 16 очков.

Таким образом, счет в серии «Будівельник» - «Говерла» стал 2:0.

Как сообщал УНИАН, со счетом 2:0 в других четвертьфинальных сериях запорожский «Ферро-ЗНТУ» выигрывает у «Черкаських Мавп», мариупольский «Азовмаш» - у «Донецка», а львовская «Политехника-Галичина» - у южненского «Химика». Следующие матчи плей-офф состоятся 12 апреля.