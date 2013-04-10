Сегодня станут известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

"Барселона" дома сыграет с ПСЖ, а "Ювентус" в Турине проведет матч против мюнхенской "Баварии". Победители этих противостояний присоединятся к мадридскому "Реалу" и дортмундской "Боруссии", которые оформили путевки в полуфинал накануне.

Будет ли играть Месси?

"Жизнь без Месси существует" - пишет о матче, который состоится в Барселоне, испанская спортивная газета Marca. Именно этот тезис сегодня предстоит доказать футболистам каталонского клуба. Их лидер Лионель Месси, который на протяжении четырех последних сезонов признавался лучшим игроком мира, из-за повреждения не смог доиграть первый матч против ПСЖ. Под вопросом и его участие в ответной встрече против парижского клуба. Ассистент главного тренера "Барселоны" Жорди Роури сообщил, что окончательное решение о том, выйдет ли Месси на поле, будет приниматься только в день матча.

Хлопот тренерам "Барселоны" добавляет и отсутствие двух основных центральных защитников команды - травмированного Карлеса Пуйоля и дисквалифицированного Хавьера Маскерано. Зато ПСЖ подходит к матчу с "Барселоной" в оптимальном составе, если не считать дисквалификацию полузащитника Блеза Матюиди. Тренер парижан Карло Анчелотти признал, что отсутствие Месси в составе соперников увеличит шансы его команды на выход в полуфинал, однако заявил, что в любом случае его участие или неучастие в матче не повлияет на стратегию ПСЖ. "Чтобы играть против одной из лучших команд мира, нам нужны уверенность и характер", - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции. Первый матч между этими командами на прошлой неделе закончился со счетом 2:2.

Разница в два мяча

Туринский "Ювентус" в среду попытается поквитаться за гостевое поражение со счетом 2:0 от "Баварии". На прошлых выходных мюнхенцы досрочно стали чемпионами Германии, и теперь могут полностью сосредоточиться на играх Лиги чемпионов. "Несмотря на результат первого матча, ничего существенно не изменилось", - заявил перед матчем тренер "Баварии" Юпп Хайнкес.

Наставник "Ювентуса" Антонио Конте признал, что в первом матче его команда играла хуже, чем соперник, однако пообещал, что в ответном поединке его клуб покажет то, чего не смог показать в Германии.

"Я уверен, что разница между нами и "Баварией"не столь велика, как это казалось в первом матче ... Давайте посмотрим, что будет завтра", - заявил он на пресс-конференции накануне матча.

Во вторник определились два первых обладателей путевок в полуфинал Лиги чемпионов. Ими стали мадридский "Реал", который прошел стамбульский "Галатасарай" и дортмундская "Боруссия", которая в компенсированное арбитром время забила два гола в ворота испанской "Малаги".

ВВС Украина