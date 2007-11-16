Воронин: все, что можно, мы уже проиграли

Андрей Воронин рассказал о перспективах нашей сборной в оставшихся матчах отбора к Евро-2008.

«Отбор к чемпионату Европы заканчивается. Нам, к сожалению, не удалось преодолеть этот барьер, поэтому сейчас украинская сборная очень хочет на мажорной ноте завершить оставшиеся поединки. Матч с французами станет для нашей команды последним в нынешнем году.

Надеюсь, поддержать нас придет большое количество болельщиков, и мы постараемся закончить этот цикл победой. Все, что можно, мы уже проиграли, задачу попадания на Евро не выполнили, но последние две встречи хочется провести достойно», - сказал Воронин.

Оценивая шансы сборной Украины оставить Францию за бортом чемпионата Европы, нападающий «Ливерпуля» сказал:

«Давайте посмотрим сначала субботний поединок Шотландия - Италия, после которого, нам, может, уже и не придется никого оставлять за бортом. То, что мы умеем играть хорошо, мы уже демонстрировали не раз, в том числе и дома в матче с Италией, поэтому все будет зависеть от нашего состояния, и того, как мы подготовимся к встрече».

«По большому счету мне без разницы, кто выйдет на чемпионат Европы. Хотя, на мой взгляд, Италия и Франция больше заслуживают попадания на Евро, но и шотландцы в этом отборе смотрелись достойно. Две победы над вице-чемпионами мира говорят сами за себя...», - отметил нападающий

В оставшихся поединках сине-желтые хотят улучшить коэффициент сборной.

«Это, наверное, одна из самых главных наших задач. В последние годы мы неплохо выступали, рейтинг наш значительно поднялся. Очень хотелось бы, чтобы в следующей отборочной кампании нам попались команды послабее, а не такие монстры, как сейчас. Думаю, все в наших руках», - подытожил Воронин.

Football.ua