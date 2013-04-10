Украинский чемпион Европы по боксу проведет первую защиту титула

Титульный бой станет главным событием вечера бокса компании братьев Кличко «K2 Promotions». Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в Харькове.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это будет первая защита титула для украинца. Пояс чемпиона Европы по версии WBO в суперлегком весе Сергей получил в декабре 2012 года, одержав победу над Азадом Азизовым.

Накануне первой защиты титула Сергей Федченко, отмечающий 10 апреля свой день рождения, поделился планами на предстоящий бой: «Подготовка проходит успешно. Был на сборах в Судаке: походил по горам, подышал морским воздухом. Настроение хорошее. Соперник мой не простой – скользкий, быстрый, выносливый, одним словом, не подарок. Хочу его нокаутировать, но уверен, что он всячески будет препятствовать этому. Мы видели его бои, изучали, анализировали слабые стороны. У меня были разные соперники – я встречался в ринге с большим количеством боксеров. И если всех сложить в одного, то получится универсальный боец. И благодаря этому я нахожусь в хорошей форме и готов к бою».

В свою очередь, тренер спортсмена Виктор Демченко отметил: «Соперник постарается отработать все 12 раундов. Я видел бой Карима с Мюрреем, и помимо этого еще много его боев. Мы сделали определенные выводы, какую стратегию выбрать. Карим – неплохой боксер, разнообразный. После Маркеса любой соперник покажется послабее. Но в любом случае недооценивать своего соперника нельзя – это бокс!».

Отметим, что на данный момент С.Федченко входит в Тор-5 рейтинга WBO. Чемпионом мира в этой версии является легендарный Хуан Мануэль Маркес, с которым украинцу приходилось встречаться в ринге ровно год назад, когда С.Федченко проиграл. На профиринге украинец провел 34 поединка, одержав 32 победы, 14 из которых нокаутами. В свое время, проигравшими украинскому «профессору» становились такие сильные боксеры как ДеМаркус Корли и Вилли Блейн.