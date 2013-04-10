Агент: Тимощук летом уходит из «Баварии»

Как сказал агент порталу transfermarketweb.com: «То, что Тимощук летом уходит из «Баварии» – чистая правда. Анатолием интересуется много европейских клубов, есть хорошие предложения из России».

Напомним, что в конце марта многие российские СМИ написали о том, что крупный контракт А.Тимощуку предложил «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого игрок провел значительную часть своей карьеры и выиграл Лигу Европы УЕФА. Впрочем, официального подтверждения этой информации от руководства ФК «Зенит» пока не последовало.