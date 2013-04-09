Киевское Динамо оспорит решение УЕФА

На сайте киевского «Динамо» обнародовано официальное заявление футбольного клуба «Динамо» (Киев) по поводу решения Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА от 21 марта 2013 года.

«4 апреля этого года нами было получено сообщение о решении Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, принятого 21 марта 2013 года. В сообщении говорится о зафиксированных официальными наблюдателями организации FARE (Футбол против расизма в Европе) и УЕФА проявлениях расистского поведения со стороны отдельных зрителей в двух матчах турниров УЕФА сезона 2012/13. За это клуб обязали провести два следующих матча клубных соревнований УЕФА без зрителей».

Первым должен стать следующий матч «Динамо» в еврокубках, санкция по второму матчу откладывается на испытательный срок в три года.

«Полностью разделяя непримиримость УЕФА в борьбе с любыми проявлениями расизма, в то же время мы считаем, что вынесенное наказание является слишком суровым для клуба и его преданных поклонников. В рамках процедуры, предусмотренной Дисциплинарными правилами УЕФА, ФК «Динамо» (Киев) будет подавать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА с целью смягчения вышеуказанных санкций», заключено в заявлении.