Вторые матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги обошлись без сенсаций

Как сообщает корреспондент УНИАН, в трех парах состоялись вторые матчи серий.

В Запорожье «Ферро-ЗНТУ» обыграл «Черкаські Мавпи» со счетом 93:89, а в Мариуполе «Азовмаш» был сильнее «Донецка» - 82:74. И запорожский, и мариупольский коллектив являлись фаворитами в своих парах накануне старта плей-офф, так как заняли в регулярном чемпионате, соответственно, второе и третье места.

Лишь в паре, где сошлись четвертая и пятая команды первенства, две игры в гостях выиграл коллектив, расположившийся в таблице ниже. Львовская «Политехника-Галичина» вновь обыграла в Южном «Химик» - 75:82 Впрочем, назвать этот результат неожиданным нельзя, так как в регулярном турнире обе команды показали абсолютно одинаковое соотношение побед и поражений. Южненский клуб занял более высокое место только по дополнительным показателям.

Счет во всех трех сериях стал 2:0.

Как сообщал УНИАН, в четвертой паре, в которой выступают победитель регулярного чемпионата киевский «Будівельник» и ивано-франковская «Говерла» первый матч накануне завершился неожиданно трудной победой киевлян с разницей всего в три очка – 85:82. Второй матч в этой серии состоится 10 апреля.