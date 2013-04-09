Украинка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике в многоборье

Как передает корреспондент УНИАН, после победы в рывке, во втором упражнении – толчке, украинка больше оглядывалась на соперниц, чем стремилась к собственным рекордным весам.

Главное для Ю.Паратовой было сохранить преимущество в сумме двоеборья. И если две попытки она выполнила удачно, то в третьей штанга сорвалась, из-за чего украинка едва не получила травму. Впрочем, она быстро пришла в себя.

В итоге, завоевать медаль в этом упражнении Ю.Паратовой не удалось – она осталась на четвертом месте. Но, в сумме многоборья, опередила основную соперницу Светлану Черемшанову из России на 6 кг.

Таким образом, Ю.Паратова стала двукратной чемпионкой Европы.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в столице Албании продлится до 14 апреля.