Украинская штангистка выиграла золото чемпионата Европы

Как передает корреспондент УНИАН, во второй день европейского первенства в столице Албании разыгрываются комплекты наград в двух весовых категориях – по одной у мужчин и женщин. И единственной представительницей Украины, которая вышла на помост сегодня является Ю.Паратова.

В первом упражнении – рывке – украинка выступила удачно, реализовав все три свои попытки. Она подняла штангу весом в 83 кг, затем 85 кг и в заключительной попытке – 90 кг. Вместе с тем, основная соперница украинки – россиянка Светлана Черемшанова реализовала лишь одну попытку, подняв штангу весом в 82 кг.

Таким образом, Ю.Паратова уже завоевала одну золотую медаль. Вместе с тем, она имеет хорошие шансы на победу в сумме многоборья, если удачно выполнит попытки во втором упражнении – толчке. Напомним, что на чемпионате Европы в каждой весовой категории разыгрываются три награды – в рывке, толчке и двоеборье.

Соревнования в толчке в Тиране начинаются в эти минуты.