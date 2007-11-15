Суркису надоели сказки Сабо и Буряка за 50 миллионов

Взгляды Игоря Суркиса и Йожефа Сабо на развитие «Динамо» разошлись. Президент киевского клуба принял сторону критиков, утверждающих, что все беды "Динамо" в неумелых менеджерах, и решил избавиться от трех руководителей.

"Шанса остаться у них нет! Они уйдут во время зимнего межсезонья", – отрезал Игорь Суркис в телефонной беседе с газетой "24".– Я очень хорошо отношусь и к Сабо, и к Буряку, и к Базилевичу. Но каждый должен заниматься своим делом".

Даже воскресная победа над принципиальным соперником "Шахтером" не смогла скрасить провальное в целом выступление на внутренней арене и четыре фиаско в Лиге чемпионов.

67-летнему вице-президенту и экс-тренеру "Динамо" Йожефу Сабо, который уже неделю находится в госпитале из-за ишемической болезни сердца, президент клуба пожелал скорейшего выздоровления и рекомендовал подумать о выходе на пенсию. "Буряк же может продолжить тренерскую карьеру. Думаю, его опыт может помочь какому-то клубу", – продолжил г-н Суркис. Леонид Буряк, которому сейчас 54 года, не практикует с 2005 г., когда уступил тренерское кресло Анатолию Демьяненко и перешел на должность спортивного директора "Динамо".

"Вице-президента клуба и спортивного директора у нас больше не будет. На места Сабо и Буряка мы никого брать не намерены, – рассказал о реорганизации Игорь Суркис. – Их обязанности на себя возьмет генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе". Что касается функций Олега Базилевича, возглавлявшего научную группу по физической подготовке команды, то их возложат на себя новые специалисты. "Уже два сезона Базилевичу не удается подобрать правильный рецепт подготовки команды. У нас вечно какие-то просчеты. Команда не бежит..."

"В "Динамо" уже есть итальянский специалист по физподготовке. Надо будет еще 5 тренеров в тренажерный зал и 10 на поле – будут. Главное, чтобы они четко знали, что нужно делать, и чтобы это приносило результаты”.

По словам президента "Динамо", годовой бюджет клуба – $50 млн. "Я не был профессиональным футболистом. Но я вкладываю в футбол сердце и деньги. Мне надоели сказки Сабо и Буряка за 50 миллионов. Я думал, что они профи. Но они – бездельники. Нам нужны свежие идеи. Хочу клуб европейской модели, а раздавать должности за былые заслуги больше не буду", – заявил Игорь Суркис.

Госпитализированного Йожефа Сабо "24" не беспокоила. Леонид Буряк на звонки на мобильный не отвечал, а Олег Базилевич кратко отметил: "У меня не было беседы с президентом клуба. Мне просто нечего вам сказать".