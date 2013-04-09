Украинские шашистки выиграли все золотые медали ЧЕ

Как сообщили УНИАН в Министерстве молодежи и спорта Украины, за всю историю этого вида спорта ни одной национальной сборной не удавалось победить во всех трех видах соревнований (классическая, быстрая и молниеносная игры) на чемпионатах мира или Европы. На протяжении недели, пока продолжался европейский чемпионат в Эстонии, украинки сумели одержать победу во всех видах соревнований.

Украинская мужская команда, которую представили международные гроссмейстеры Юрий Аникеев, Артем Иванов и Игорь Кирзнер, впервые в истории независимой Украины поднялась на пьедестал почета во всех трех номинациях. В быстрой игре мужчины завоевали серебро, в классической и молниеносной – бронзу.