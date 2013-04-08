Украинская штангистка заняла четвертое место на чемпионате Европы

Как передает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали десять спортсменок, из которых семь в группе А. Поэтому состязания оказались весьма скоротечны, закончившись всего за час.

Украинка Я.Дьяченко была одной из реальных претенденток на награды в первом виде программы – рывке. Но неудачная третья попытка стоила ей бронзовой медали. В толчке она оказалась не так сильна, заняв лишь шестое место. Тем не менее, хороший результат, показанный в первом упражнении, позволил Я.Дьяченко занять четвертое место в итоговом протоколе.

Абсолютной чемпионкой Европы в весовой категории до 48 кг стала итальянка Дженни Катерина Паглиаро, показавшая в сумме результат 181 кг. У украинской спортсменки сумма оказалась на 17 кг меньше – 164.

В понедельник поздно вечером также состоятся соревнования в наилегчайшем весе у мужчин.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продлится в столице Албании до 14 апреля.