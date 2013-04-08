Украинские гимнастки завоевали 5 медалей на этапе Кубка мира

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в индивидуальных соревнованиях Анна Ризатдинова четырежды поднималась на пьедестал почета. Дважды она завоевала серебро и дважды - бронзу.

В многоборье А.Ризатдинова заняла третье место, набрав 69,350 балла и пропустив вперед лишь представительниц России. В упражнениях с обручем украинка тоже финишировала третьей – 17,600. А за выполнение композиций с мячом и булавами воспитанница «Школы Дерюгиных» получила серебро - 17,450 и 17,650 балла, соответственно.

Еще одну награду – бронзовую – украинские девушки получили в групповых упражнениях с 10 булавами – 16,200 балла.

Как сообщал УНИАН, на первом этапе Кубка мира в эстонском Тарту А.Ризатдинова победила в многоборье.