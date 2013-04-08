Украинский гимнаст выиграл этап Кубка мира в Токио

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в столице Японии разыгрывались награды лишь в многоборье. Украинец лучше соперников выполнил упражнения на коне, кольцах и опорный прыжок. При этом подопечный Геннадия Сартинского ровно прошел и все остальные снаряды.

Победная сумма украинского гимнаста – 90,375 балла.

Эта победа позволила О.Верняеву войти в тройку лучших многоборцев по итогам Кубка мира сезона 2012/13. Он набрал в итоге 120 баллов.

Напомним, что месяц назад на соревнованиях такого же уровня в США О.Верняев занял второе место с результатом 87,298.