Владельцы футбольных клубов создали украинскую Премьер-лигу

Вчерашняя встреча хозяев клубов высшей лиги закончилась принятием революционного решения: в Украине будет премьер-лига.

За это проголосовали руководители всех 16 клубов, правда, отсутствовавшие на встрече Игорь Коломойский ("Днепр"), Сергей Тарута ("Металлург" Д), Сергей Куницын ("Таврия") и Нестор Шуфрич ("Закарпатье") голосовали в телефонном режиме. Для работы над созданием премьер-лиги избран наблюдательный совет в составе Петра Дыминского («Карпаты»), Виталия Данилова («Харьков») и Вадима Рабиновича («Арсенал»). Возглавил его нынешний руководитель ПФЛ Равиль Сафиуллин.

Накануне совещания звучала неофициальная информация о том, что наиболее спорным вопросом является кандидатура главы ФПЛ. Существуют две фракции: одна, во главе с Ахметовым, хочет максимально вывести премьер-лигу из-под контроля ФФУ и ее главы Григория Суркиса, вторая, во главе с Коломойским, стремится сохранить это влияние. Видимо, встреча не закончилась победой одной из групп, потому что президент ФПЛ избран не был.

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