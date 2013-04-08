Луческу считает, что Динамо провело лучшую игру чемпионата

После победы над «Динамо» в Киеве наставник «Шахтера» Мирча Луческу проанализировал игру своих подопечных.

"Было бы очень хорошо, если бы все игры в чемпионате Украины были такими. В первую очередь, конечно, отметил бы ту атмосферу, которая царила на сегодняшнем матче. Победили мы, но и у «Динамо» сегодня также были шансы добиться победы. Наверное, мы были более настойчивы в атакующих действиях, благодаря чему забили два гола и создали достаточное количество моментов. Как мы и предполагали перед игрой, «Динамо» находится в очень хорошей физической форме, в особенности их игроки средней линии. Думаю, что мы были немного быстрее, более взрывными, ну и на первый план вышла техника. Вот из-за такого противоборства и вышла эта игра - уровня Лиги чемпионов. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в чемпионате Украины было побольше подобных соревнований, а на трибунах болели так, как это сегодня делала киевская публика. Тем важнее эта победа, что она была одержана в такой атмосфере. С моей точки зрения, «Динамо» сегодня провело лучшую игру чемпионата - из всех матчей, которые мы смотрели и анализировали. Это очень хорошо и для украинского футбола в целом", - цитирует Луческу официальный сайт ФК "Шахтер".