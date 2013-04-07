Блохин: Мы становимся сильнее

«Игра была хорошей, она мне понравилась, - отметил главный тренер киевлян. – У нас было преимущество во втором тайме, все предпосылки к тому, чтобы победить. Я никогда не комментирую судейство, но тут, к сожалению, судья испортил игру. И в моменте, когда «Шахтер» забивал первый гол, и во многих других арбитр принимал неверные решения. С другой стороны, приятно, что в игре моей команды виден прогресс. Мы становимся сильнее. Это радует».

Матч «Динамо» - «Шахтер» обслуживал рефери Виталий Годулян.

Как сообщал УНИАН, центральная игра 23-го тура чемпионата Украины по футболу завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.