Блохин: Мы становимся сильнее
21:41, 07 апреля 2013Спорт
3376
Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин сразу после матча с донецким «Шахтером» в экспресс-комментарии каналу 2+2, транслировавшему матч, заявил, что судья испортил игру.
Олег Блохин доволен игрой
«Игра была хорошей, она мне понравилась, - отметил главный тренер киевлян. – У нас было преимущество во втором тайме, все предпосылки к тому, чтобы победить. Я никогда не комментирую судейство, но тут, к сожалению, судья испортил игру. И в моменте, когда «Шахтер» забивал первый гол, и во многих других арбитр принимал неверные решения. С другой стороны, приятно, что в игре моей команды виден прогресс. Мы становимся сильнее. Это радует».
Матч «Динамо» - «Шахтер» обслуживал рефери Виталий Годулян.
Как сообщал УНИАН, центральная игра 23-го тура чемпионата Украины по футболу завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter