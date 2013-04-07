Кубок Дэвиса: Стаховский принес Украине победу над Швецией

Как передает корреспондент УНИАН, игра с участием С. Стаховского стала решающей в этом матче.

Изначально предполагалось, что на корт в пятой встрече выйдет Денис Молчанов, который имеет самый низкий рейтинг среди наших спортсменов в мировой классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов. Но, еще в первый день Д.Молчанов неожиданно уступил в одиночной встрече, а накануне проиграл в дуэте со С.Стаховским.

Учитывая психологическое состояние игрока и его неопытность в выступлениях за национальную команду в Кубке Дэвиса, капитан украинцев Михаил Филима принял решение заменить игрока.

Входящий в Тор-100 мирового рейтинга С. Стаховский (98-я ракетка мира) изначально подошел к игре против своего соперника серьезно и первые две партии выиграл легко, менее чем за час – 6:2, 6:3. Успокоившись, украинец дал возможность сопернику сыграть на равных с собой в третьем сете. Соперники по очереди брали свои подачи до счета 5:5. И казалось, что тай-брейка в этой партии не избежать. Но выиграв свою подачу в 11 гейме, С. Стаховский тут же заработал двойной брейк-поинт в 12-м и реализовал его – 7:5.

Таким образом, общий счет матча – 3:2 в пользу сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, победитель этого матча – сборная Украины – в сентябре будет играть в матче плей-офф за право попадания в Мировую группу, где 16 команд непосредственно оспаривают Кубок Дэвиса.