Украинские гандболисты проиграли команде Голландии

Как передает корреспондент УНИАН, игра изначально проходила с преимуществом хозяев площадки, которые уже в первом тайме сумели создать себе преимущество в три мяча – 13:10.

После перерыва соперник уже больше играл на удержание счета, но сумел увеличить преимущество еще на один гол. Стоит также отметить, что на ход игры повлияли спорные судейские решения, принятые по ходу матча.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал Сергей Бурка, забивший 6 голов.

Напомним, что 2 апреля украинцы на своей площадке обыграли команду Голландии со счетом 28:24.

Таким образом, у сборных Украины и Голландии по 2 очка в турнирной таблице, и они делят между собой 3-4 места. Лидерами группы являются команды Швеции (6 баллов) и Польши (4). Первая игра этих команд в Швеции завершилась победой скандинавов с разницей в 7 голов – 28:21. Их повторный очный матч в Польше состоится в воскресенье поздно вечером.

Как сообщал УНИАН, в финальную част чемпионата Европы-2014 по гандболу попадут две лучшие команды из группы.