Металлист обошел Динамо в таблице Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в Харькове сошлись третья команда Премьер-лиги, ведущая борьбу за второе место и участие в Лиге чемпионов, и луцкая команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы.

Уже первая атака харьковчан в этом матче, на 35-й секунде завершилась точным ударом Хавьера Клейтона – 1:0. После этого момента «Металлист» атаковал весь первый тайм, но голов больше не забил. Во второй половине игры «Волынь» перехватила инициативу, много атаковала, но забить также не смогла.

В других матчах дня, непосредственный соперник «Металлиста» в борьбе за второе место в турнирной таблице днепропетровский «Днепр» сегодня проиграл полтавской «Ворскле» на своем поле – 1:2, запорожский «Металлург» и киевский «Арсенал» сыграли вничью – 0:0, а мариупольский «Ильичевец» проиграл «Кривбассу» из Кривого Рога – 0:1.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля состоится центральный матч тура «Динамо» - «Шахтер». На данный момент, «Металлист» опережает «Динамо» в турнирной таблице на 2 очка.