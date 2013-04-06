Сборная Швеции вышла вперед в матче Кубка Дэвиса с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, парная игра в Днепропетровске вначале шла по сценарию гостей, которые гораздо выше стоят в парном рейтинге. Первые два сета завершились со счетом 6:3, 6:4 в пользу шведов.

Тем не менее, в третьем сете украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов сумели переломить ход игры. 6:3 в этой партии и 7:6 в четвертой, позволили хозяевам сравнять счет в матче и получить психологическое превосходство над соперником.

Тем не менее, в решающей пятой партии более опытные шведы оказались удачливее – 6:4.

Общий счет в матче стал 2:1 в пользу сборной Швеции.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Швеция продлится до воскресенья. Для общей победы в матче, в последний день украинцам необходимо выигрывать обе одиночные встречи.