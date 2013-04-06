Сестры Семеренко не попали в призеры «Гонки чемпионов»

Как передает корреспондент УНИАН, формат соревнований, которые являются коммерческими и не входят в официальный перечень турниров Международного союза биатлонистов, предполагал проведение трех гонок – мужского и женского масс-стартов, а также смешанной эстафеты.

Первыми на дистанцию вышли женщины, которая неудачно сложилась для украинок. Из десяти участниц соревнований сестры финишировали на восьмом и девятом местах. Победительницей же первой части соревнований стала представляющая Словакию Анастасия Кузьмина. В аналогичной мужской гонке победу одержал родной брат А.Кузьминой, выступающий за Россию Антон Шипулин.

Решающим стартом соревнований, где разыгрывались призовые места и деньги, стала смешанная эстафета. Пару Вите Семеренко составил россиянин Евгений Устюгов, а Валентине – француз Симон Фуркад. Ни одна из этих пар не смогла претендовать на высокие места. Более того, пары с участием украинок финишировали на тех же местах, что и украинки в индивидуальной гонке. Вита и Е.Устюгов заняли восьмое место, а Валя и С.Фуркад – девятое.

Победителем соревнований стали французы Мари Дорен-Абер и родной брат С.Фуркада – Мартен Фуркад. Пара А.Кузьмина – А.Шипулин финишировали вторыми.

Призовой фонд соревнований составил 150 тыс. евро, из которых 20 тыс. достались чемпионам.

Как сообщал УНИАН, «Гонка чемпионов» - один из самых престижных коммерческих стартов в мире в этом виде спорта, который ежегодно проходит в конце сезона в столице России.